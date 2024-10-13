Hızlı Tren Hattı’yla Halkalı-Kapıkule 1.5 saat olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Tren Hattı’nın Halkalı-Ispartakule kesiminde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu incelemelerinin ardından yaptığı basın açıklamasında şu bilgileri verdi:

SEFERLER 2025’TE

“Toplam 229 kilometre uzunluğundaki Hızlı Tren Hattı; 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, yapımına başlanan 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8.4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat artırıp, yolculuk süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürmeyi planlıyoruz. Projenin en uzun ilk etabı olan 153 km uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattının finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu kullandık.

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UZAK ASYA’DAN AVRUPA’YA...

Yüzde 88’i tamamlanan Çerkezköy-Kapıkule ve Halkalı-Ispartakule etaplarındaki çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Yüzde 69 fiziki ilerleme sağlanan Halkalı-Ispartakule hattı tamamlandığında, Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul, Çerkezköy-Kapıkule hattına entegre edilecek. Böylece Türkiye’nin Avrupa sınırına bağlanan Trans-Avrupa Ulaşım Ağı’nın bir parçası olacak. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin kilometrenin üstüne yükseltmeyi hedefliyoruz. Projemiz hattın yük taşıma kapasitesini de artırarak, Türkiye’nin yüksek standartlı demiryolu hattıyla Avrupa Birliği’ne bağlanmasını sağlayacak. Ayrıca bu hattımız Uzak Asya’dan gelen trenlerin Avrupa’ya geçişindeki ilk noktayı oluşturmasıyla İpek Demiryolu projesinin en önemli halkasını oluşturuyor.”