Hızlı tarama için havuz test önerisi

Balık, strateji değişikliklerinden birinin havuz test uygulaması olabileceğini söyleyerek, şu öneride bulundu: "Havuz test; 10 kişiden alınan test numunesiyle tek bir test yapmak demektir. Yani normalde bir kişiden aldığımız numuneye biz bir test uygulaması yaparız. Havuz testte ise 60 kişiye kadar numune alınabiliyor ve bundan tek bir test yapılıyor. Bununla çok hızlı tarama yapılabiliyor. Diğerine göre daha ucuza çok fazla sayıda kişi taranabiliyor. Havuz testte diyelim ki 10 kişiye test yapıldı. Bu 10’luk test içinde hepsi negatif olursa 10 kişinin hepsi negatif olarak düşünülür.

‘AVRUPA’DA YAPILIYOR’

Eğer 10 kişilik havuz test uygulamasında test pozitif çıkarsa o zaman o 10 kişiye ayrı ayrı test yaparsınız. Böyle bir uygulamaya geçmek için test pozitiflik oranının yüzde 5'in altına düşmesi gerekiyor. Yani önümüzdeki günlerde; bizim enfeksiyon hızımız yavaşlayacak ve 100 binde vaka görülme sıklığımız 100’ün altına düşecek. Dolayısıyla test pozitiflik oranlarımız da düşmüş olacak. Aynı test sayısı ile çok fazla kişiyi taramak bu havuz test yöntemiyle mümkün olacak. Örneğin; kalabalık iş yeri ortamları, okulların açılmasıyla birlikte sınıflar ve kışlalar, fabrikalar gibi kalabalık alanlarda kolaylıkla çok sayıda kişiyi tarama amaçlı havuz test uygulamasına geçilebilir. Bu yöntem ilk önce Çin’de, ardından ABD’de, Almanya, İngiltere ve Fransa’da bu gruplara uygulanıyor."

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