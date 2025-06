'Hızlı On Numara' ile jet hızında oyna, heyecanı katla! Milli Piyango’nun yeni oyunu şimdi bayilerde

Haberin Devamı

Milli Piyango’nun yeni oyunu “Hızlı On Numara” oyunseverlerle buluştu. Bayilerde bulunan oyun kuponunun doldurulması ile terminallerinden oynanabilen “Hızlı On Numara”da, şans oyunları tarihinde bir ilk olarak 5 dakikada bir çekiliş gerçekleştiriliyor ve oyunseverler kazanıp kazanmadıklarını 5 dakika içinde öğrenebiliyor. “Jet hızında oyna, heyecanı katla!” sloganıyla oyunseverlere sunulan Hızlı On Numara’da 37 farklı ikramiye kategorisi bulunuyor. Oyunseverler yatıracakları tutarı kendileri belirliyor, en az 1 en çok 10 adet sayı seçebiliyor ve bildikleri sayı adedine bağlı olarak kazanacakları tutarı öngörebiliyor.

Hızlı On Numara, bayilerde bulunan oyun kuponu üzerinden oynanıyor. Oyuncular, hem kolonlarda oynayacakları numara adedini, hem de oynadıkları kolonlar için yatıracakları tutarı seçebiliyor. 20 TL, 30 TL, 50 TL, 100 TL ya da 500 TL olarak belirlenen kolon tutarları, oynanan tüm kolonlar için geçerli oluyor. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneği işaretlenerek 2, 5,10 ya da 20 olmak üzere birden fazla çekilişe de katılınabilir.

25 MİLYON TL’LİK BÜYÜK İKRAMİYE

Hızlı On Numara’nın kazandıracağı en yüksek ikramiye tutarı, 500 TL’lik kolonda 10’da 10 bilinmesi durumunda 25 milyon TL’dir. Ayrıca 9 ya da 10 sayı seçilerek oynanan kolonlarda, hiç sayı bilinmemesi durumunda da ikramiye kazanılır.

18 Haziran itibari ile bayilerden oynanabilen Hızlı On Numara, çok yakında Milli Piyango Online websitesi ve mobil uygulaması üzerinden de oyunseverlere sunulacak.

HIZLI ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Hızlı On Numara, bayilerde bulunan oyun kuponu üzerinden oynanıyor. Kuponda yer alan kolonların solunda yukarıdan aşağıya doğru, 1’den 10'a kadar yer alan numaralardan oynamak istenilen numara adedi seçiliyor. Oyuncu seçtiği kadar numarayı mavi ya da siyah kalemle 80 sayı arasından işaretliyor. Numaraların rastgele terminalden belirlenmesi istenirse kolonun altında yer alan “Sen Seç” kutucuğu da işaretlenebiliyor. Kolon başına oyun tutarı işaretleniyor: 20 TL, 30 TL, 50 TL 100 TL ya da 500 TL olarak belirlenen tutarlardan seçilen tutar tüm kolonlar için ayrı ayrı geçerli oluyor. Bu oyunda minimum oynama tutarı ise 30 TL. Örneğin, 20 TL seçilerek iki farklı kolon ya da 30 TL seçilerek bir kolon oynanabilir. “Çoklu Çekiliş” seçeneği işaretlenerek 2, 5,10 ya da 20 olmak üzere birden fazla çekilişe de katılınabilir.

