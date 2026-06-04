Hızlı kilo verme yüzü çökertiyor

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ZAYIFLAMA iğnelerinin bugüne kadar en yaygın görülen yan etkisi ani kilo kaybı sonucu yüzde oluşan çöküş. Bu ‘zayıflama iğnesi yüzü’ aslında iğnenin değil de hızlı kilo kaybının bir yan etkisi. Son günlerde 50 kilo verdiğini açıklayan Celal Şengör’ün de yüzünde meydana gelen çöküşle gündeme gelen bu yüz yapısı aslında önlenebilir.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte zayıflama iğnelerine bir rağbet var. Ancak ani kilo kaybı yüzde hızlı bir çöküşe neden oluyor. Bu durumun en önemli nedeni uzmanlara göre mikro besinlerin alınamıyor olması. Yani aslında bu doğrudan ilacın yan etkisi değil. İlacı kullananlardaki iştah azalmasının bir sonucu. Aniden hızlı kilo kaybetmek cilt için önemli iki protein olan elastin ve kolajenin azalmasına neden oluyor. Elastin ciltin esnek olmasını sağlarken, kolajen daha diri ve canlı görünümü sağlıyor. Bu noktada ise çözüm beslenmede proteini ihmal etmemek, güneşten korunmak ve cildi nemli tutabilmek için yeterince su tüketmek.





‘ZAYIFLAMA İĞNELERİNE ÖZGÜ DEĞİLDİR’

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “Bir kişi kısa sürede ciddi miktarda kilo verdiğinde, vücuttaki yağ dokusu azalırken, yüz yağları da hacim kaybedebilir. Normalde kilo kaybı daha yavaş olduğunda cildin bu değişime uyum sağlama şansı biraz daha fazladır. Hızlı kilo kaybında cilt, altındaki hacim azalmasına aynı hızda uyum sağlayamayabilir. Bu durum yalnızca zayıflama iğnelerine özgü değildir. Hızlı kilo verdiren diyetler, bariatrik cerrahi sonrası süreçler veya başka yöntemlerle oluşan hızlı kilo kayıplarında da benzer görünüm görülebilir. Yaşla birlikte ciltte kolajen ve elastikiyet zaten azalır. Hızlı hacim kaybı bu süreci daha görünür hale getirebilir. Özellikle ileri yaşta, belirgin güneş hasarı olanlarda, çok hızlı ve fazla kilo verenlerde cilt gevşekliği daha kalıcı olabilir. Beslenme yeterli protein alımı, direnç egzersizleriyle kas kütlesinin korunması, yeterli su tüketimi ve dengeli beslenme cilt ile yumuşak dokuların daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Çünkü hızlı kilo kaybında sadece yağ değil, kas kütlesi de azalırsa yüz ve vücut daha çökmüş görünebilir” dedi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Sadiye Kuş ise şunları söyledi:

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50 kilo veren Celal Şengör’ün yüzünde meydana gelen değişim dikkat çekti.

‘PROTEİN ALIMI İHMAL EDİLMEMELİ’

“Hızlı kilo kaybı, cildin yapısal desteği olan kolajen ve elastin liflerinin hem miktarını hem kalitesini olumsuz etkiler. Bu durum kalıcı bir hasar olmayıp, minimal invazif işlemlerle cilt kalitesini geri kazanmak mümkündür. Müdahale edilmediği takdirde ise cildin kendini toplama kapasitesi sınırlı kalabilir ve sarkmalar yerleşik hale gelebilir. Bu noktada önleyici doku restorasyonunu öneriyorum. İlaca başlandığı gün bir diyetisyen ile protein planlaması yapılmalı, kas kaybını önlemek için direnç egzersizlerine başlanmalı. Bu hastalar iştah baskılanması nedeniyle ciddi bir protein ve mikro besin eksikliği riski altındadır. Yetersiz protein alımı kolajen sentezini doğrudan sabote eder. Yüksek proteinli bir diyet yüzdeki yorgun görünümün şiddetini azaltmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için kritik öneme sahip. Ayrıca kilo kaybı zamana yayıldığında, cildin elastik lifleri ve bağ dokusu kademeli olarak büzülme ve kendini yeniden şekillendirme şansı bulur. Bu da ani sarkmaların bir miktar önüne geçer. Yani bir anda yüksek kilo verme hedefi koymak yerine uzun vadede vermek gerek.”

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YÜZDE ÇÖKMEYE KARŞI 4 ÖNLEM

- Protein alımı ihmal edilmemeli.

- Cildin nemli kalabilmesi için yeterince su tüketilmeli.

- Güneşten korunmalı.

- Uykuya dikkat edilmeli.