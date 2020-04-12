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Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Hızlı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Hızlının Eş Anlamlısı

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Hızlı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Hızlının Eş Anlamlısı
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Hızlı kelimesi eş anlamlı olarak en çok karşılığı olan sözcüklerden biridir. TDK açısından farklı kelimeler ile beraber cümle içerisinde hızlı sözcüğünü karşılamak mümkün. Peki, hızlı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hızlının eş anlamlısı hakkında detaylar.

Hızlı kelimesi Türkçede çok sık değerlendirilen en önemli sözcüklerden biridir. Bu sözcük için Türk Dil Kurumu eş anlamlı olarak ‘çabuk ya da seri’ kelimelerini sunuyor. Ancak aynı zamanda farklı kelimeler üzerinden de eş anlamlı olarak değerlendirilebilmektedir.

 Hızlının Eş Anlamlısı

 Türk Dil Kurumu açısından hızlı kelimesini belli eş anlamlı sözcükler üzerinden değerlendirmek mümkün. Gündelik yaşamda ise daha fazla sözcük eş anlamlı kelimeler ile beraber hızlıyı tamamlamaktadır.

 - Çabuk,

 - Seri,

 - Atik,

 - Süratli,

 Bütün bu anlamlar Türk Dil Kurumu açısından da karşılık bulunmaktadır. Amaca uygun şekilde gündelik yaşam içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. Farklı yazılışları üzerinden aynı anlama gelen hızlı kelimesi ile eş anlamlısı olan bu dört sözcük gündelik yaşamda değerlendirilmektedir.

 Hızlı kelimesinin anlamı ise ‘İvedi olarak ve çabuk bir şekilde, hızlı olan’ gibi manalar üzerinden ele alınmaktadır.

 

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