İnfaz Yasası’nı onayladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni infaz düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye’yi 4 sütun üzerinde yükseltme sözü verdiklerini, bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olarak açıkladıklarını söyledi.

ADİL HALE GETİRMEK

Erdoğan, düzenlemenin de Yargı Reformu Stratejisi’nin de söz verdikleri hususlardan biri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Ceza adaletinin olmadığı bir yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir. Meclis’e sunduğumuz yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık. Meclisimizin kabul ettiği bu kanun, onay için bize geldikten sonra, hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete’de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız. Özellikle Adalet Bakanlığımıza ve siyasi parti gruplarımıza teşekkür ediyorum. İnfaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde, çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Bu vatandaşlarımızın, devletin ve toplumun güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum. Yasa için özellikle Sayın Genel Başkan Bahçeli’ye de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamadan sonra dün gece yasayı onayladı. Yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.