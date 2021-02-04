Hızır Orucu ne zaman? İşte Hızır Orucu hakkında merak edilenler

Şubat ayının gelişiyle birlikte gözler üç gün süren Hızır Orucu’na çevrildi. Hızır Peygambere adanmış olan Hızır orucu, alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır. İşte, Hızır Orucu Hakkında merak edilenler...

Rumi takvime göre 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tutulan Hızır Orucu, Miladi Takvim baz alındığında 13-15 Şubat günlerine denk gelmektedir.

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl 13 Şubat'ta başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.