Hızını ölüme ayarlayana ağır ceza gelmeli

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TÜRKİYE’nin en yoğun hatlarından biri olan Kocaeli Dilovası’nda önceki gün 5 kişinin ölümüne neden olan TIR kazası, uzmanları isyan ettirdi. Makina mühendisleri, TIR’ların sol şeritte ve 90 kilometre üzeri yüksek hızla seyrettiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı ve makina yüksek mühendisi Alpay Lök, AB ülkelerinde bir trafik kazasında bu kadar yüksek ölümün olmadığına dikkat çekerek Türkiye’deki eksiklikleri ve acilen alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Ağır taşıtlarla binek araçların çarpışmalarında, binek araçların çok hasar görmesi ve can kayıplarının olmasının nedeni, ağır taşıtların sahip oldukları kinetik enerjinin tahrip gücüdür. Bu nedenle ağır taşıtlar en sağ şeritten gitmek ve hız limitlerine uymak zorundadır. 90 km/h hızı aşmaması zorunlu olan 40 tonluk bir TIR, 127km/h hızla giderse 80 tonluk bir TIR’ın kinetik enerjisine sahip olur. Yani iki TIR çarpmış gibi hasar olur.

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ÖLDÜREN AĞIR KUSUR

Oysa TIR’lar, kamyonlar merdiven altı yerlerde hız sınırlayıcı sistemlerini iptal ettiriyor ve bu araç muayenesinde ‘hafif kusur’ sayılıyor. Bu durumun acilen düzeltilerek AB’de olduğu gibi ‘ağır kusur’ sayılması gerekiyor. Trafikte 2030 hedefi gereği Türkiye’nin 2024’te 6 bin 324 kişi olan trafik ölümlerini 2030 yılına kadar 2 bin 433’e düşürmesi gerekiyor. Ağır taşıtlardaki hız sınırlayıcılar devreye alınmadan bu mümkün değil. Sayın Ulaştırma Bakanı yarından itibaren araç muayenesinde ‘hız sınırlayıcı’ iptalini AK (Ağır kusur) yapmalı, AB’de olduğu gibi.

‘HIZ AŞIMI CEZASI ŞART’

Ne yazık ki ağır taşıtlarda şerit disiplini ve takip mesafesi denetimi yok. Oysa Dilovası kazasında TIR’ın sol şeritte olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bu denetimlerin düzenli olarak yapılması ve cezaların uygulanması önem taşıyor.

Kantarda yük (AYA) denetiminde yüzde 5 aşımda büyük ceza var ama hız aşımında aynı denetim ve ceza yok. Derhal düzeltilmesi gerekiyor. TIR çekicisi ve dorselerinin ne fren sistemleri ne de lastikleri bu hızlara uygun değil. Yollarda bu kadar çok lastik parçası olmasının nedeni de bu.”

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5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü Şahin Karakaş tutuklandı.

ÖLÜM RAMPASINDA HIZ KÂBUSU

MAKİNA Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği, Kocaeli Dilovası D-100 Karayolunda meydana gelen kazayla ilgili yaptığı açıklamada şu noktalara dikkat çekti:

“Dilovası rampasında yaşanan bu kaza ne yazık ki ilk değil. Burada tatile, evine, hastaneye, okula giden yurttaşlarımız ağır vasıta araçlarıyla aynı yolu kullanıyor. Limanlara ve sanayiye yakın bu bölgede ağır vasıtalar yüksek hızla, sol şeritte, ağır yükle seyrediyor. Özellikle Dilovası rampasında yolun dik ve keskin virajlı olmasına rağmen bu araçlar sol şeridi kullanıyor. Hız sınırı burada saatte 50 km olmasına rağmen TIR’ların bu rampayı yüksek hızla inip çıktıkları görülüyor. Ağır vasıta araçlarının şerit ve hız denetimleri artırılmalı, şehir trafiğine girmeleri önlenmeli, liman ve sanayi yolları ayrılmalıdır. Unutmayalım önlenebilir her kaza, önlenmediği sürece ihmaldir.”