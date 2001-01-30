Hizbullah üyelerinin fotoğrafları emniyete dağıtıldı
Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 polis memurunun şehit edilmesi olayına karıştıkları sanılan terör örgütü Hizbullah üyesi 23 kişinin fotoğrafları, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından tüm il emniyet müdürlüklerine gönderildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonucunda fotoğrafları dağıtılan Hizbullah üyeleri şunlar:
"Halil Düken, Burhan Kılıç, Haydar Solmaz, Beşir Çelik, Mehmet Çiçek, Nurullah Gülsever, Murat Alıcı, Mansur Çetinkaya, M. Yasin Aydın, Naim Altındağ, Mehmet Gül Kinay, Adem Ceylan, Mehmet Fidancı, Murat Aktaş, Hasan Sarıağaç, Hüseyin Sarıağaç, Haşim Alabalık, Şahin Çeribaşı, Bedri Esmer, Ramazan Özdemir, Recep Dönük ve İdris Şimşek."
İl emniyet müdürlüklerinin de, söz konusu fotoğrafları bağlı birimlere dağıtarak, ekiplerin duyarlı olmasının istendiği bildirildi. (aa)
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