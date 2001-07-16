Hizbullah tetikçisi Edip Balık yakalandı

Haberin Devamı

Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın 15 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Valiliğinde bir basın toplantısıyla açıkladığı 26 tetikçiden Edip Balık Diyarbakır'da yakalandı. İstihbarat ve terörle mücadele şubesine bağlı ekiplerin yaptığı bir operasyonla yakalanan Balık'ın terörle mücadele şubesindeki sorgusu sürüyor.



OKKAN SUİKASTIYLA İLGİLİ SORGULANIYOR



Yakalanışıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen Balık'ın Okkan suikastine katılıp katılmadığı yönünde sorgulandığı, önümüzdeki günlerde Diyarbakır DGM'ye çıkarılacağı öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Edip Balık'ın, 17 Ocak 2000 tarihinde örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürülmesinden sonra İstanbul Beykoz'daki hücre evinde ele geçen disketlerde özgeçmiş raporu bulunmuştu. Polis, Balık'ın Bismil İlçesinde barındığı hücre evini tespit etmiş, yapılan operasyon sırasında polise ateş ederek evin damından kaçmayı başarmıştı. 1 yıldan beri aranan Balık, Hizbullah'ın askeri kanat yapılanmasında görevliydi. Balık, Diyarbakır DGM'de gıyabi tutuklu olarak idam istemiyle yargılanıyordu.



19 TETİKÇİ KALDI



Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın açıkladığı 26 kişilik Hizbullah tetikçileri listesinde yeralan Abdulvahap Ekinci, Nizamettin Gökçe ile Şahin Çeribaşı İstanbul'da yakalandı. Diyarbakır'da Okkan suikasti zanlısı olan Mehmet Fidancı sağ olarak, Hasan Sarıağaç ise güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilmişti. Son olarak Ahmet Bozkır ve Edip Balık'ın yakalanmasıyla, 26 kişilik listeden 19 kişi kaldı.

Aranan Hizbullah tetikisi 19 kişi şunlar:

Nurullah Gülsever, M.Guli Kınay, Ahmet Yeşil, Adem Ceylan, M. Sait Fidancı, Murat Aktaş, Hizbullah Girişen, Kemal Kızar, Kemalettin Şanlı, Necmettin Şanlı, Mehmet Çiçek, Haydar Solmaz, Ferit Kudat, Kazım Azarkan, Yasin Aydın, Ramazan Elmas, Haşim Alabalık ve Hüseyin Sarıağaç.