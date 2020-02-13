Hizan - Bahçesaray kara yolu her gün 18:00 - 07:00 arası ulaşıma kapatılacak

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Hizan-Bahçesaray kara yolu meydana gelebilecek tipi ve çığ riski göz önünde bulundurulduğundan ikinci bir emre kadar her gün 18.00-07.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Bu güzergahı kullanan sürücüler ile vatandaşların dikkatli olmaları istendi.