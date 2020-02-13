AA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 17:16,
Hizan - Bahçesaray kara yolu her gün 18:00 - 07:00 arası ulaşıma kapatılacak
Bitlis'in Hizan ilçesi ile Van'ın Bahçesaray kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Hizan-Bahçesaray kara yolu meydana gelebilecek tipi ve çığ riski göz önünde bulundurulduğundan ikinci bir emre kadar her gün 18.00-07.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Bu güzergahı kullanan sürücüler ile vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
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