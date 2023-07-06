Hız tutkununun feci sonu! Doğum gününü göremedi

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İzmir istikametine giden Orhan yönetimindeki motosiklet, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet 150 metre sürüklenirken, Orhan ile arkasında bulunan Şerife Bozdağ yola savruldu. Bozdağ olay yerinde, Orhan ise hastanede hayatını kaybetti.

299 KM HIZDA VİDEO ÇEKMİŞ

Kazada hayatını kaybeden sürücü Mustafa Kaan Orhan’ın hız tutkunu olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından daha önce yaptığı bir paylaşımda, motosikletiyle saatte 299 kilometre hız yaptığı bir videoya, 'Hayatın başladığı nokta' notu düştüğü görüldü.