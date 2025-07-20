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Hız levhaları masada

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#Trafik Güvenliği#Hız Levhaları#Ali Yerlikaya
Hız levhaları masada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, trafik hız levhalarının yeniden düzenlenmesi ile sahipsiz hayvanlara yönelik yerel yönetimlerin sorumluluğuna ilişkin toplantı yapıldı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 30 büyükşehir belediyesinin genel sekreterleriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Toplantının iki ana gündem maddesi olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: “Trafik hız levhalarının tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli yerlerde yeniden düzenlenmesi, sahipsiz hayvanlara yönelik yerel yönetimlerin sorumluluğu ve hayvan bakımevlerinin sayısının artırılması. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafik hız levhalarının yeniden gözden geçirilmesi, standarda kavuşması ve trafik uyarı levhalarının yeniden düzenlenmesi büyük önem taşıyor.” Yerlikaya, sahipsiz hayvanların toplanması, barınaklara yerleştirilmesi ve sağlıklı koşullarda bakımının ise hem insani hem hukuki bir sorumluluk olduğunu vurguladı.     

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Hız levhaları masada

         

 

 

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#Trafik Güvenliği#Hız Levhaları#Ali Yerlikaya

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