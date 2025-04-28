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Hız ihlaline dört ayda 2 milyon 126 bin işlem

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#Ali Yerlikaya#Hız İhlali#İşlem
Hız ihlaline dört ayda 2 milyon 126 bin işlem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-24 Nisan tarihleri arasında trafik ekipleri tarafından hız ihlaliyle ilgili 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldığını belirtti.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu süre içinde Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) ise toplam 1 milyon 992 bin 787 işlem gerçekleştirildiğini belirtti. Yerlikaya, “Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar” dedi.

17-24 Nisan arasındaki trafik denetimi verilere yer veren Yerlikaya, “Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 17-24 Nisan 2025 tarihleri arasında 3 milyon 641 bin 525 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 162 bin 64, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 68, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 672, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 773 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 879 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 524 bin 100 araca/sürücüye işlem yapıldı” dedi.

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#Ali Yerlikaya#Hız İhlali#İşlem

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