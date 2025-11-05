Hız denemesi yaptığı Tesla aracını pert etti

×
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir sürücü, otomobilinin hızını denerken önce duvara, daha sonra park halindeki kamyona çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde N.E. adlı sürücü, 38 ABT 038 plakalı Tesla marka otomobilinin hızını denemek için kırmızı ışıkta gaza baştı.

Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden N.E. önce bir apartmanın duvarına, daha sonra park halindeki 42 ANA 669 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan N.E.'yi ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri otomobilde oluşabilecek olumsuzluklara karşı ısı ve gaz ölçümü yaparken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

