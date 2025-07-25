Hissedilen sıcaklık 50 dereceye çıktı! Vatandaş çeşme başından ayrılamıyor

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Yurt geneli olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da sıcak havalar etkili oluyor. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar parklardaki çeşmelerin başında serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar başlarını musluk altına tutarken, kimileri de mendil ve şapkalarını ıslatarak sıcakla mücadele etti.

Özellikle tarihi kapalı çarşı çevresinde bulunan çeşmeler serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Meteoroloji verilerine göre termometre 46 dereceyi gösterirken, asfalt, beton ve binaların etkisiyle hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Mehmet Yılmaz ise "Havalar çok sıcak daha önce daha sıcak havalar da gördük. Allah yardım eder inşallah" diye konuştu.