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Hissedilen sıcaklık 50 dereceye çıktı! Vatandaş çeşme başından ayrılamıyor

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#Kahramanmaraş#Hava Sıcaklığı#Serinleme Yöntemleri
Hissedilen sıcaklık 50 dereceye çıktı Vatandaş çeşme başından ayrılamıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 09:44

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kent merkezinde termometreler öğle saatlerinde 46 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar gölge alanlara ve serin su kaynaklarına yöneldi.

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Yurt geneli olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da sıcak havalar etkili oluyor. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar parklardaki çeşmelerin başında serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar başlarını musluk altına tutarken, kimileri de mendil ve şapkalarını ıslatarak sıcakla mücadele etti.

Hissedilen sıcaklık 50 dereceye çıktı Vatandaş çeşme başından ayrılamıyor
HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECEYE ULAŞTI

Özellikle tarihi kapalı çarşı çevresinde bulunan çeşmeler serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Meteoroloji verilerine göre termometre 46 dereceyi gösterirken, asfalt, beton ve binaların etkisiyle hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Hissedilen sıcaklık 50 dereceye çıktı Vatandaş çeşme başından ayrılamıyor

Mehmet Yılmaz ise "Havalar çok sıcak daha önce daha sıcak havalar da gördük. Allah yardım eder inşallah" diye konuştu.

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#Kahramanmaraş#Hava Sıcaklığı#Serinleme Yöntemleri

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