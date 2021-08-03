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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Hisarönü Mahallesi'nde korku dolu dakikaları anlattı: Cehennemden bir önceki evreyi yaşadık

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Hisarönü Mahallesi'nde korku dolu dakikaları anlattı: Cehennemden bir önceki evreyi yaşadık

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi'nde devam eden orman yangınında, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucunda evi yanmaktan kurtulan Mesut Akgül, sevinç gözyaşları döktüklerini, doğanın yok oluşuna ise üzüldüklerini ifade etti.

Mesut Akgül, evinin önünde yangının çıktığı günden bu yana babasıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Alevlerin dün akşam evlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşmasıyla, ilk önce anne ve babasını evden çıkardığını ve yakınlarının yanına götürdüğünü anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"Burada herhalde cehennemden bir önceki evreyi yaşadık. Alevler 5 metre yanımıza kadar geldi. İtfaiye dahil olmak üzere herkes tahliye kararı verdi ama sonuna kadar mücadele ettik. Biz uzaklaştıktan sonra helikopter üst üste 2 kere sorti yaptı. 50 metre ileride bekleyen İstanbul İtfaiyesi bölgeye müdahale etti. Yaklaşık 70 evi yanmaktan kurtardılar."

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Akgül, evlerin yanmaması için herkesin seferber olduğunu dile getirdi.

Hisarönü Mahallesinde korku dolu dakikaları anlattı: Cehennemden bir önceki evreyi yaşadık

Orman yangınına helikopterlerle havadan çok müdahale edildiğini aktaran Akgül, "Helikopterlerin ne çok işe yaradığını alçak yerlerde gördük. Dün evimizi kurtardıktan sonra yere yatarak hıçkıra hıçkıra ağladık. Doğanın yok oluşuna üzüldük." şeklinde konuştu.

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Akgül, yangına müdahale etmek için Azerbaycan'dan gelen itfaiyecilerin alevlerle mücadelesinin kendisini çok etkilediğini anlattı.

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Azerbaycanlı itfaiyecilerin gözlerinin çok kara olduğunu kaydeden Akgül, "Hortumu kapan 3-5 metre alevin içine giriyor ve canla başla mücadele ediyor. Azerbaycanlı itfaiyecilerin ayrıca bayrak sevgilerine de hayran kaldım. Evlerin bahçelerdeki tüm Türk bayraklarını toplayarak gittiler. Bir bayrağın yanmasına bile müsaade etmediler." diye konuştu.

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