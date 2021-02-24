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Gündem
Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Hisarcık’ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Hisarcık’ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü
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KÜTAHYA’nın Hisarcık ilçesinde bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde Halil Özçelik’e ait 3 katlı binanın çatı katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan Mustafa Coşkun’un evinin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine gelen Hisarcık Belediyesi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında her iki binanın çatı katında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hisarcık’ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü

 

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