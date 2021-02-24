Hisarcık’ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde Halil Özçelik’e ait 3 katlı binanın çatı katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan Mustafa Coşkun’un evinin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine gelen Hisarcık Belediyesi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında her iki binanın çatı katında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.