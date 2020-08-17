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Haber Giriş: 17.08.2020 - 20:54,Son Güncelleme:

Hisarcık'ta 6 ev ile 1 apartman karantinaya alındı

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Hisarcık'ta 6 ev ile 1 apartman karantinaya alındı
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KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, koronavirüs nedeniyle, 6 ev ile 1 apartman karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüs testi pozitif çıkan ve temasta olan kişilerin oturduğu 6 ev ile 1 apartmanın bulunduğu 2 mahallede karantina uygulamasına başlandığı açıkladı.

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