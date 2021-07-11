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Haber Giriş: 11.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

HİSAR O+ seri üretime geçiyor

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HİSAR O+ seri üretime geçiyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin seri üretimine geçileceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “HİSAR´dan iki müjde birden. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam” dedi.

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