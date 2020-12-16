Hisar A özellikleri nedir ve ne zaman envantere girecek?

Hisar A özellikleri ile gündemde yer almaya başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hareket halindeki birliklerin ve kritik bölge/noktaların nokta ve bölge hava savunması kapsamında tehdidin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getirmek amacıyla ASELSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSFS) geliştirilmektedir.

HİSAR-A Projesi kapsamında; Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS, Çekili AİHSFS ve her iki konfigürasyondan atılabilen alçak irtifa hava savunma füzesi geliştirilecek, ürün ve üretim hattı kalifikasyonu yapılacaktır.

Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS, üzerinde barındırdığı 3 boyutlu arama radarı, komuta kontrol ve atış kontrol aracılığıyla tam otonom olarak görevini icra edebilmektedir. Çekili AİHSFS ise komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarının Ateş İdare Cihazı tarafından gerçekleştirileceği bir füze fırlatma sistemidir.

HİSAR A NE ZAMAN ENVANTERE GİRECEK?

Savunma sanayinden yeni müjdeler alındığını, ASELSAN ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi "Hisar-A "nın envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak 11 Aralık'ta yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağın uzak menzilde başarıyla vurulduğunu aktardı.

Tüm testlerin tamamlanmasının ardından Hisar A envantere girecek.