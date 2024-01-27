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Hisami Apartmanı 6 Şubat depreminde çökmüştü... Firari müteahhit İstanbul'da yakalandı

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#Hisami Apartmanı#Deprem#Müteahhit
Hisami Apartmanı 6 Şubat depreminde çökmüştü... Firari müteahhit İstanbulda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 11:14

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetim yapan polis, 6 Şubat depreminde çöken Diyarbakır'daki Hisami Apartmanı'nın müteahhiti  N.Ö.(62) 'yü gözaltına aldı. Göçük altında kalan 100 kişinin ölümüyle ilgili aranan N.Ö.  "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Beyoğlu Galatasaray Meydanında-İstiklal Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede şüpheli kişinin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan Hisami apartmanının müteahhidi Nurettin Özcan olduğunu belirledi. Özcan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özcan, 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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#Hisami Apartmanı#Deprem#Müteahhit

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