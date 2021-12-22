Hırvatistan’dan 2 bin 955 tarihi eser iade edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacakİşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacak!#Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatı
TL paketi denge getirebilir'TL paketi' denge getirebilir#TL Paketi
Maça saatler kala sürpriz karar Slaven Bilic derken İsmail Kartal...Maça saatler kala sürpriz karar! Slaven Bilic derken İsmail Kartal...#Fenerbahçe
Sosyal medyadaki asılsız paylaşımlar... TLye karşı yapılmış haince bir saldırıdırSosyal medyadaki asılsız paylaşımlar... TL'ye karşı yapılmış haince bir saldırıdır#Hazine Ve Maliye Bakanı
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
İstanbulda mevsimin ilk kar yağışı Beyaza büründü... Yeni uyarı geldiİstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı! Beyaza büründü... Yeni uyarı geldi#Kar Yağışı
Dört sürpriz daha geliyorDört sürpriz daha geliyor#Faiz
Dolar ve altında bir sert düşüş dahaDolar ve altında bir sert düşüş daha#Döviz
Ekonomide güven arttırıcı önlemler sürecekEkonomide güven arttırıcı önlemler sürecek#Faiz
Sözünde durdu Milyarder Elon Musk büyük vergi ödeyecekSözünde durdu! Milyarder Elon Musk büyük vergi ödeyecek#Elon Musk
Manukyan arşivi çöpe gitti Hayatı şehir efsanelerine konu olduManukyan arşivi çöpe gitti! Hayatı şehir efsanelerine konu oldu#Matild Manukyan
Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mıAranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?#Durmuş Yılmaz
Mercan Burak’a benziyor'Mercan Burak’a benziyor'#Berrak Tüzünataç
Patronlardan büyük jestPatronlardan büyük jest!#Ferit Şahenk
Karşı hamle geldi Hakaret edip beni aşağıladıKarşı hamle geldi! 'Hakaret edip beni aşağıladı'#Mustafa Keser
HABERLERGündem Haberleri

Hırvatistan’dan 2 bin 955 tarihi eser iade edildi

#Hırvatistan#Tarihi Eser#İade
Hırvatistan’dan 2 bin 955 tarihi eser iade edildi

Anadolu kökenli tarihi eserlerin bulunması için uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik başlatılan “Anadolu Operasyonu” ile ağırlıklı olarak sikke, mühür ve teraziden oluşan 2 bin 955 tarihi eserin Hırvatistan’dan iadesi sağlandı.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan’dan Türkiye’ye iadesi sağlanan eserlere ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenledi.

SİKKE, MÜHÜR VE TERAZİ

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, yurtiçinde olduğu kadar uluslararası alanda da ciddi başarılar elde ettiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, toplantıda şunları söyledi:

“Bu yıl, son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşılarak, 525 eserin yurtdışından getirilmesi, bu gerçeği tartışmasız şekilde ortaya koymaktadır. Bugünkü (dünkü) toplantımızın öznesi olan sikke, mühür ve terazi ağırlıklarından müteşekkil eserlerin toplam sayısı ise 2 bin 955 adettir. Bu noktada, Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımı iletmek isterim. Koleksiyonda altın, gümüş ve bakır sikkeler bulunuyor. Osmanlı Padişahı II. Mahmut’a ait altın sikke de bu koleksiyonda yer almakta.”

Hırvatistan’dan 2 bin 955 tarihi eser iade edildi

Haberin Devamı

AKTAŞ VE ÇETİN’E PLAKET

Bakanlar Ersoy ve Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e plaket takdim etti. İçişleri Bakanı Soylu ise söz konusu toplantının, yurtdışına kaçırılan 20 bin 485 tarihi eserin umut verici bir uluslararası işbirliğiyle izinin bulunması, suçluların yakalanması ve eserlerin ait olduğu yere iadesi dolayısıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırvatistan#Tarihi Eser#İade

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un