Hırvatistan’dan 2 bin 955 tarihi eser iade edildi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan’dan Türkiye’ye iadesi sağlanan eserlere ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenledi.

SİKKE, MÜHÜR VE TERAZİ

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, yurtiçinde olduğu kadar uluslararası alanda da ciddi başarılar elde ettiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, toplantıda şunları söyledi:

“Bu yıl, son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşılarak, 525 eserin yurtdışından getirilmesi, bu gerçeği tartışmasız şekilde ortaya koymaktadır. Bugünkü (dünkü) toplantımızın öznesi olan sikke, mühür ve terazi ağırlıklarından müteşekkil eserlerin toplam sayısı ise 2 bin 955 adettir. Bu noktada, Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımı iletmek isterim. Koleksiyonda altın, gümüş ve bakır sikkeler bulunuyor. Osmanlı Padişahı II. Mahmut’a ait altın sikke de bu koleksiyonda yer almakta.”

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AKTAŞ VE ÇETİN’E PLAKET

Bakanlar Ersoy ve Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e plaket takdim etti. İçişleri Bakanı Soylu ise söz konusu toplantının, yurtdışına kaçırılan 20 bin 485 tarihi eserin umut verici bir uluslararası işbirliğiyle izinin bulunması, suçluların yakalanması ve eserlerin ait olduğu yere iadesi dolayısıyla gerçekleştirildiğini söyledi.