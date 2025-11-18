×
Gündem Haberleri

Hırvatistan'da düşen yangın uçağında şehit olan Pilot Bahar'a son veda

#Hırvatistan#Orman Yangını#Şehit Pilot
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 07:42

Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar için öğle namazına müteakip Avcılar Merkez Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi, yakınları ve sevenleri katılıyor. Şehit pilot kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek.

PİLOT BAHAR'IN NAAŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indirildi.

Hırvatistanda düşen yangın uçağında şehit olan Pilot Bahara son veda

Şehit pilot Hasan Bahar 18 Kasım Salı günü Avcılar Merkez Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

