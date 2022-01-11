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Hırsızlık yaptılar, yakalanınca soyunup cam parçası ile polise saldırdılar

#Beylikdüzü#Hırsızlık#Polise Mukavemet
Hırsızlık yaptılar, yakalanınca soyunup cam parçası ile polise saldırdılar

Tantanacı kadınlar bu sefer de Beylikdüzü’de ortaya çıktı. Pazarda bir vatandaşın parasını çaldığı iddia edilen üç kadın, polis tarafından üstleri aranmak isteyince soyunmaya başladı. Polis ekiplerine güçlük çıkaran kadınlar, daha sonrasında ise yerde buldukları cam şişeyi kırarak polisleri tehdit etti. Yaşanan olay sonrasında her zaman olduğu gibi kargaşadan faydalanan kadınlar kayıplara karıştı.

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Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir pazarda yaşandı. İddiaya göre bir vatandaşın parasını çalan tantanacı kadınlar, hırsızlık yaptığı fark edince sözlü tartışma çıkarttı. Duruma müdahale eden polis ekipleri tantanacıların üstünü aramaya çalışınca kadınlar, soyunmaya başladı. Sokak ortasında yarı çıplak vaziyette bağıran kadınlar, polislerin üstlerini arama konusunda ısrar etmesi üzerine yerde buldukları cam şişeyi kırarak ortalığı birbirine kattı. Cam parçası ile yanlarına yaklaşmaya çalışan polisleri tehdit eden kadınlar, dakikalarca polisleri oyaladı. Daha sonrasında ise çıkardıkları kargaşadan faydalanan kadınlar kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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“CAM ŞİŞEYİ KIRARAK POLİSE SALDIRDI”

Yaşanan o anları anlatan Esnaf Selim Akgül, “Pazarın merdivenlerinde bağrışma sesleri geldi. Tabi bizde ne olduğunu görmek için dışarı çıktığımızda üç kadının polisler ile tartıştığını gördüm. İki kadın polis, hırsızlık yaptığı söylenen kadınları aramak istiyordu. Ama kadınlar üstlerini aratmadı. Yolun ortasında bağırıp soyunmaya başladılar. O kargaşada yolun karşıya geçtiler ve bu seferde kadınlara erkek polisler müdahale etmek zorunda kaldı. Tabi kadınların üzerine doğru polisler yürümeye başlayınca kadın cam şişeyi kırarak polise saldırmaya başladı. Sonrasında ekip arabası geldi ama kadınlara müdahale edemedi. Kadınlar aşağıya doğru kaçmaya başladı.

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