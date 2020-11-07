MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHırsızlık yaptılar, taksiyle kaçtılar
GeriGündem Hırsızlık yaptılar, taksiyle kaçtılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Hırsızlık yaptılar, taksiyle kaçtılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hırsızlık yaptılar, taksiyle kaçtılar
Abone Olgoogle-news

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle yoldan geçen taksiye binerek kaçtı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüler sonrası polisler 2 hırsızı yakaladı.

Hırsızlık yaptılar, taksiyle kaçtılar
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı evden hırsızlık yaptıktan sonra yoldan geçen taksiyle kayıplara karışan 2 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle