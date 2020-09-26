Hırsızlık yaptıkları kamyonla, ölüme neden olunca yakalandılar

Kars’ta geçen hafta, saat 05.30 sularında Cumhuriyet Caddesi’nde E.G., kullandığı kamyoneti depo önüne yaklaştırmak için ters manevra yaparken, motosikletli Y.B.’ye çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri gelince, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybedince, şoför E.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Kamera incelemeri sonucunda hırsızlık olaylarının da zanlısı olduğu tespit edilen E.G., ile arkadaşı Y.A.’nın eylül ayı içerisinde depodan 9 kez hırsızlık yapan kişiler olduğu ortaya çıktı. Yine soygun için bölgeye geldiklerleri anlaşılan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları piyasa değeri 100 bin TL olan inşaat malzemelerini ise Arpaçay ilçesindeki bir köyde Y.A.’ya ait depoda sakladıkları ve buradan piyasa değerinin altında satışa sundukları belirlendi.



İnşaat malzemeleri sahibine iade edilirken, E.G. ’ölüme sebebiyet vermek ve hırsızlık’ suçlarından, Y.A.’da hırsızlıktan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine kondu.