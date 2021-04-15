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Erol DEĞİRMENCİ-Veysel TİMDU/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Hırsızlık yaparken yakalanan kadınların evlerinden yarım milyonluk altın çıktı

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Hırsızlık yaparken yakalanan kadınların evlerinden yarım milyonluk altın çıktı

ESENYURT'ta, açık pazar alanında bir vatandaşın çantasından cep telefonu çalan 2 şüpheli kadın yakalandı. 2 kadının adreslerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık yarım milyon değerinde çalıntı ziynet eşyası yakalandı.

Hırsızlık yaparken yakalanan kadınların evlerinden yarım milyonluk altın çıktı
Olay, 6 Nisan Salı günü Pınar Mahallesinde bulunan açık pazar alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazarda alışveriş yapan bir kadının çantasından cep telefonu çalındı. Kadının polis ekiplerine haber vermesi üzerine çevrede çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli kadın cep telefonunu satamadan yakalandı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hırsızlık yaparken yakalanan kadınların evlerinden yarım milyonluk altın çıktı
ADRESLERİNDE YARIM MİLYON DEĞERİNDE ÇALINTI ALTIN YAKALANDI

Yakalanan kadınların, ifadelerinden şüphelenen polis ekipleri adreslerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 9 milimetre tabanca fişeği ve piyasa değeri yarım milyon olan çalıntı altın yakalandı. Yapılan baskın sonucunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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