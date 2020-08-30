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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 30.08.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

Hırsızlık şüphelisinin apartmana giriş ve çıkış anları

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Hırsızlık şüphelisinin apartmana giriş ve çıkış anları
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde eve giren kimliği belirsiz kişi 5 bin lira değerindeki telefonu çalarak kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin binaya giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ev sahibi Salih Türker, uyandığı sırada 5 bin lira değerindeki cep telefonunun olmadığını fark etti. Evde inceleme yapan Türker, dairenin giriş kapısının zorla açıldığını fark etti. Türker, bunun üzerine polise başvurdu.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, apartmanın giriş kapısını gören iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde kimliği belirsiz kişinin, apartmana girdiği ve yarım saat sonra koşarak çıktığı anlar yer aldı. Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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