Hırsızlık şüphelisini döven iş yeri çalışanı: Şiddete karşıyım ama kendimi kaybettim

Olay, 23 Nisan'da Basmane semtindeki bir eğlence mekanının önünde yaşandı. Kapüşonlu bir kişi, eğlence mekanı önündeki motosikleti çalıştırarak çalmak istedi. Başarılı olamayınca uzaklaşan şüpheli bir süre sonra geri gelip, motosikleti iterek götürmeye çalıştı. Eğlence mekanı çalışanı Çağdaş Kırkboğa da fark ettiği hırsızı yakalayarak dövdü.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızlık şüphelisi, Kırkboğa tarafından yakalanarak dövülüyor. Duruma 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından dönen polis ekipleri müdahale ediyor. Gözaltına alınan adı açıklanmayan şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Çağdaş Kırkboğa yaşanan olayı şöyle anlattı:

"İçeride oturuyordum, bir anda motosikletten gelen sesi duydum. Sesin üzerine dışarı fırladım. Motosikletle uğraşan kişiyi kovalayıp yakaladım. Şiddete kesinlikle hayır ama insan kendini otomatik olarak kaybediyor, yapabilecek bir şey kalmıyor. O bunu yapmasaydı ben de ona vurmasaydım daha iyi olurdu. Kendisinin dünya kadar sabıkası varmış, aranıyormuş. Şikayetçi olmadık. Allah'ından bulsun dedik. Ancak, kendisi pişman olmuş gibi değildi. Zaten pişkinliğini gördükçe insan daha fazla sinirleniyor. Virüs nedeniyle hizmet verilmediği için burayı boş sanıyorlar ama mekanın bakımı için bazı personeller burada."