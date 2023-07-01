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Hırsızlık şüphelisinden bekçilere: Elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım

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#Gaziantep#Şahinbey #Hırsız
Hırsızlık şüphelisinden bekçilere: Elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 15:32

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde minibüsten hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli M.S.A, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi.

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Olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, oto yıkama dükkanının önünde park halinde bulunan minibüse bir şüphelinin camdan girdiğini gördü. Bekçiler, hırsızlık şüphelisi M.S.A.'yı araçtan inerken yakaladı.

17 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi.

Şüpheli ile yaşanan diyalog bekçilerin yaka kamerasına yansıdı. Şüpheli M.S.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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#Gaziantep#Şahinbey #Hırsız

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