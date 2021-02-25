Hırsızlık şüphelisi kardeşler, 450 saatlik kamera görüntülerinden yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda farklı zamanlarda kent merkezindeki Hafiziye, Bahçıvan ve Vali Mithat Bey mahallelerinde meydana gelen 9 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Apartmanların birinci kat balkonlarına tırmanıp, kapıları tornavidayla açarak, girdikleri evlerden bilezik, altın kolye, dizüstü bilgisayar, televizyon ve telefonları çalanların, M.O. ve O.O. olduğu tespit edildi.

450 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Polis ekiplerinin 450 saatlik güvenlik kamerası kaydından belirlediği ağabey- kardeş hırsızlık şüphelileri, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.O. ve O.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.