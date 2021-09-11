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Ali Çağlar TINBEK-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Hırsızlık şüphelisi kadınlar Maltepe'de yakalandı

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Maltepe, Kartal ve Kadıköy'de 9 ayrı yerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kadın şüpheli Maltepe'de yakalandı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde geçen çarşamba 3 kadının hırsızlık amaçlı dolaştıkları ihbarını alan polis, kadınları durdurdu. Kadınlardan S.V.'nin (20) 4 ayrı suçtan arandığı, 9 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası aldığı fakat mahkeme adli tıp raporuna istinaden hamile olduğu için ertelediği belirlendi.

Diğer şüpheliler S.K. ve 15 yaşındaki B.K.'nın da hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi. Şüpheliler karakolda ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15 yaşındaki B.K. serbest bırakılırken, S.V. ve S.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisi kadınlar Maltepede yakalandı

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