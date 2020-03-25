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Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 14:01,Son Güncelleme:/

Hırsızlık şüphelisi bekçilerin takibiyle yakalandı

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Hırsızlık şüphelisi bekçilerin takibiyle yakalandı
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HATAY'da mahalle bekçilerinin 'dur' uyarısında bulunduğu hırsızlık şüphelisi V.H., koşarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası gözden kaybolan V.H., ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesinde Meydan Mahallesi Abdurrahman Melek Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, gece saat 04.00 sıralarında yüzü kapalı, kapüşonlu, kısa boylu bir kişinin etrafı gözetleyerek ilerlediğini fark etti. Bekçiler, şüpheliye 'dur' uyarısında bulundu. Kaçmaya başlayan şüpheli, kısa kovalamaca sonrası gözden kayboldu. Bölgede aramalarını sürdüren ekipler, Haraparası Mahallesi'nde eşkale uyan V.H.'yi yakaladı. V.H.'nin sorgusunda, 12 Mart'ta Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 13 bin TL çalınması olayını gerçekleştirdiği öğrenildi. V.H.'nin hırsızlık anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. V.H. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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