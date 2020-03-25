Hırsızlık şüphelisi bekçilerin takibiyle yakalandı

Merkez Antakya ilçesinde Meydan Mahallesi Abdurrahman Melek Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, gece saat 04.00 sıralarında yüzü kapalı, kapüşonlu, kısa boylu bir kişinin etrafı gözetleyerek ilerlediğini fark etti. Bekçiler, şüpheliye 'dur' uyarısında bulundu. Kaçmaya başlayan şüpheli, kısa kovalamaca sonrası gözden kayboldu. Bölgede aramalarını sürdüren ekipler, Haraparası Mahallesi'nde eşkale uyan V.H.'yi yakaladı. V.H.'nin sorgusunda, 12 Mart'ta Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 13 bin TL çalınması olayını gerçekleştirdiği öğrenildi. V.H.'nin hırsızlık anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. V.H. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.