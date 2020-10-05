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ESKİŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

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Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yapılan açıklamaya göre; Odunpazarı ilçesi Karapazar Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici hizmet faaliyeti esnasında, içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç jandarma ekipleri tarafından takip altına alındı. Gece saat 02.00 sıralarında faaliyette bulunan bir işletmeden araçta bulunan S.A., B.K. ve G.K. isimli şahıslar hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların üst ve aracında yapılan arama neticesinde, işletmeden çaldıkları belirlenen 1 adet akü ve 150 metre alüminyum kablo ile araçta bulunan 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Yakalanan şahısların sevk edildikleri adli merciler tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, “Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca, halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirmeleri için emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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