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Hırsızlık şüphelileri 2 bin saatlik görüntü izlenerek yakalandı

#Tokat#Hırsızlık#Güvenlik Kamerası Görüntüleri
Hırsızlık şüphelileri 2 bin saatlik görüntü izlenerek yakalandı

Tokat'ta, 6 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli, 2 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrasında yakalandı.

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Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)- Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında çeşitli evlerden ziynet eşyaları ile toplamda 20 bin lira para çalıp, ortadan kaybolan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

2 bin saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaptıkları takip sonrasında şüphelilerin R.Z., H.B. ve M.M. olduğunu tespit etti.

R.Z., H.B. ve M.M. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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#Tokat#Hırsızlık#Güvenlik Kamerası Görüntüleri