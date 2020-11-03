SAMSUN (İHA)
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Hırsızlık suçundan 6,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 6,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S.T.'yi (30) Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.S.T. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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