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SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 18:24 | Son Güncelleme:

Hırsızlık suçundan 6,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Hırsızlık suçundan 6,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
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Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 6,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S.T.'yi (30) Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.S.T. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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