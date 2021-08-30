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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 30.08.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Hırsızlık için girdikleri iş yerinde fotoğraf çekip eğlenmişler

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Osmaniye’de bir iş yerine giren iki kişi, alarm çalınca, çaldıklarını bırakıp kaçtı. Şüphelilerin birbirlerinin fotoğrafını çekip eğlendiklerinin de tespit edildiği anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yeri sahipleriyle birlikte yapılan incelemede, bazı malzemelerin kapı girişinde ve yazıhanenin dağınık olduğu fark edildi.

ALARM ÇALINCA ALDIKLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, içeri giren iki şüphelinin, rahat tavırlar sergileyerek malzemeleri çaldıklarını, birbirlerinin cep telefonuyla fotoğraflarını çekip eğlendiklerini, çaldıkları eşyalarla kapıya yöneldiklerinde ise alarmın çalması üzerine paniğe kapılıp çaldıklarını bırakarak kaçtıklarını belirledi.

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Hırsızlık için girdikleri iş yerinde fotoğraf çekip eğlenmişler

26 SUÇ KAYITLARI VAR

Ekipler, şüphelilerin M.C.G. (16) ve B.K. (16) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. İkisinin de 26 ayrı suça karıştığı anlaşılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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