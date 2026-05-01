Hırsızlık için girdiği otomobilin sahibine yakalandı! 'Bu araç benim, asıl hırsız sizsiniz' diyerek direnen şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 17:37

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdiği otomobilin sahibine yakalanınca aracı "Bu araç benim" diyerek sahiplenmeye çalışan ve uzun süre araç içinden inmeyerek direnen şüpheli, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova'dan geldiği öğrenilen şüpheli, hırsızlık amacıyla gözüne kestirdiği bir otomobilin kapısını arka camdan müdahale ederek açtı ve içeri girdi. Yanında getirdiği anahtarla aracı çalıştırmaya çalışan zanlı, bu sırada araç sahibine suçüstü yakalandı.

"ASIL HIRSIZ SİZSİNİZ" DİYEREK DİRENDİ

Aracın içinden inmeyi reddeden şüpheli, araç sahibine ve çevredeki vatandaşlara, "Bu araç benim, asıl hırsız sizsiniz, kocam içeri bineyim diye kapıyı açık bıraktı" şeklinde iddialarda bulunarak uzun süre direndi. Araçtan inmemekte ısrar eden şüpheli ile araç sahipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA ANAHTAR ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, Yalova'dan Orhangazi'ye hırsızlık yapmak amacıyla geldiği belirlendi. Şüphelinin yapılan üst aramasında başka araçlara ait anahtarlar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

