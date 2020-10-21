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DHA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 20:55 | Son Güncelleme:

Hırsızlık için girdiği evden çıkarken apartman sakinlerine yakalandı

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SİVAS'ta hırsızlık amacıyla pencereden girdiği evden çıkan R.K. (15) apartman sakinleri tarafından yakalandı. Şüpheli, eve su içmek için girdiğini iddia etti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında yaşayan işitme kaybı olan Mevlüt Darıcı'nın (75) evine doğalgaz borusuna tırmanıp pencereden giren R.K., yaşlı adamın cüzdanındaki yaklaşık 200 TL'yi aldıktan sonra kaçmak istedi. Evden çıkacağı sırada apartman sakinleri tarafından fark edilen R.K., "Su içmek için eve girdim" dedi. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri R.K.'yı yakalayarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibine teslim edilen R.K., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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