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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 16:03,Son Güncelleme:

Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

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Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı
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NEVŞEHİR'in Uçhisar beldesinde A.Y.K., gece hırsızlık için girdiği evde, ev sahibinin ihbarı üzerine gelen jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde H.İ.'nin oturduğu 2 katlı evde meydana geldi. Alt kattayken üst kattan sesler geldiğini duyan H.İ., durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, hırsızlık için eve girdiği belirlenen A.Y.K.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve hırsızlıktan sabıkası bulunan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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