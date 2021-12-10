Hırsızlık için girdi, trafoda akıma kapılıp öldü

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Torbalı ilçesinde Yeniköy-Özbey mahalleleri arasındaki Ada mevkisinde meydana geldi. Kablo hırsızlığı için elektrik trafosuna girdiği öne sürülen Cüneyt Uzunkol, akıma kapıldı. Bu sırada bölgede bulunan bir fabrikanın elektrikleri kesildi.

Fabrika yetkilileri, kontrol etmek amacıyla geldikleri trafoda, Uzunkol'un cansız bedeni ile karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Uzunkol’un cenazesi, morga kaldırıldı.



Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Uzunkol’un cenazesi, dün Çaybaşı Mezarlığı'na defnedildi.