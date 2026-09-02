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Hırsızlık için geldikleri eve ikinci kez girdiler, yakalanınca 'sara nöbeti' tiyatrosu oynadılar

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#Adana#Hırsızlık#Sara Nöbeti Taklidi
Hırsızlık için geldikleri eve ikinci kez girdiler, yakalanınca sara nöbeti tiyatrosu oynadılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 09:54

Adana’da 3 ay önce milyonluk vurgun yaptıkları iddia edilen ev sahibinin kapısını tekrar zorlayan iki kadın, nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Suç üstü yakalanan şüphelilerden birinin polisten ve ev sahiplerinden kurtulmak için sara nöbeti taklidi yapması "bu kadarına da pes" dedirtti.

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Olay, 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Koza Mahallesi 98097 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26) isimli 2 kadın, Güneş Buket Kılavuz ve Fatma Kılavuz'un evinin kapısını zorlamaya başladı.

Hırsızlık için geldikleri eve ikinci kez girdiler, yakalanınca sara nöbeti tiyatrosu oynadılar

Durumu fark eden ev sahiplerinin gelmesi üzerine kadınlar kaçtı. Ev sahipleri ve mahalle sakinleri tarafından takip edilen 2 şüpheli, bir süre sonra yakalandı. Bu sırada şüphelilerden Yeter U., kendisini yere atarak çırpınmaya başladı. Diğer şüpheli ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyerek ambulans çağrılmasını istedi.

Hırsızlık için geldikleri eve ikinci kez girdiler, yakalanınca sara nöbeti tiyatrosu oynadılar

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Ancak ev sahibi Maşallah Kılavuz, kadının yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine bir süre sonra sara nöbeti yapan kadın normale döndü.

Hırsızlık için geldikleri eve ikinci kez girdiler, yakalanınca sara nöbeti tiyatrosu oynadılar

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapıları açmak için kullanılan "maymuncuk" olarak tabir edilen 3 ayrı aparat ele geçirildi. Yeter U.'nun 80, diğer şüphelinin ise 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Hırsızlık için geldikleri eve ikinci kez girdiler, yakalanınca sara nöbeti tiyatrosu oynadılar

"BİR ANDA SARA NÖBETİ GEÇİRİYOR GİBİ YAPTI"

Yaşananları anlatan Maşallah Kılavuz, şüphelilerin yakalandıktan sonra birinin yere yattığını belirterek, "Bir tanesi kendini yere attı. Diğeri de 'Ambulans çağırın, sara hastalığı var' diye bağırmaya başladı. Bize göre yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptı. Bir süre sonra kendine geldi" dedi.

Kılavuz, aynı kişilerin yaklaşık 3 ay önce de evlerine girdiklerini ve 1,5 milyon lira değerinde altın ile milyonlarca lira değerinde 6 çek çaldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarını söyledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Adana#Hırsızlık#Sara Nöbeti Taklidi

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