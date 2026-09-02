Hırsızlık için geldikleri eve ikinci kez girdiler, yakalanınca 'sara nöbeti' tiyatrosu oynadılar

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Olay, 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Koza Mahallesi 98097 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26) isimli 2 kadın, Güneş Buket Kılavuz ve Fatma Kılavuz'un evinin kapısını zorlamaya başladı.

Durumu fark eden ev sahiplerinin gelmesi üzerine kadınlar kaçtı. Ev sahipleri ve mahalle sakinleri tarafından takip edilen 2 şüpheli, bir süre sonra yakalandı. Bu sırada şüphelilerden Yeter U., kendisini yere atarak çırpınmaya başladı. Diğer şüpheli ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyerek ambulans çağrılmasını istedi.

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Ancak ev sahibi Maşallah Kılavuz, kadının yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine bir süre sonra sara nöbeti yapan kadın normale döndü.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapıları açmak için kullanılan "maymuncuk" olarak tabir edilen 3 ayrı aparat ele geçirildi. Yeter U.'nun 80, diğer şüphelinin ise 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

"BİR ANDA SARA NÖBETİ GEÇİRİYOR GİBİ YAPTI"

Yaşananları anlatan Maşallah Kılavuz, şüphelilerin yakalandıktan sonra birinin yere yattığını belirterek, "Bir tanesi kendini yere attı. Diğeri de 'Ambulans çağırın, sara hastalığı var' diye bağırmaya başladı. Bize göre yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptı. Bir süre sonra kendine geldi" dedi.

Kılavuz, aynı kişilerin yaklaşık 3 ay önce de evlerine girdiklerini ve 1,5 milyon lira değerinde altın ile milyonlarca lira değerinde 6 çek çaldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarını söyledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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