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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 25.05.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Hırsızlığa karşı aküsünü söktüğü minibüsü kundaklandı

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Hırsızlığa karşı aküsünü söktüğü minibüsü kundaklandı
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ANTALYA'da park halindeki minibüsün, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığı öne sürüldü. Çevredekilerin su dolu kovalarla müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sahibinin, hırsızlığa önlem amacıyla daha önce minibüsün aküsünü söktüğü öğrenildi.

Hırsızlığa karşı aküsünü söktüğü minibüsü kundaklandı

Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi 5116 Sokak üzerindeki iş yerinin önünde park halindeki minibüs, dün saat 20.30 sıralarında alev aldı. Emlakçı Behlül Uysal'a ait 07 AGT 776 plakalı minibüsün yandığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredekiler, su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, Behlül Uysal, hırsızlığa önlem amacıyla daha önce aküyü söktüğünü belirtti. Uysal, “Görgü tanıklarının ifadesine göre 2 kişi, arka kapıdan minibüsü ateşe vermiş. Sağ olsun vatandaşlar, kovayla müdahale etmişler ama yetersiz kalmış. Kimseyle husumetim yok. Neden böyle bir şey yaptılar, anlamadım" dedi.

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