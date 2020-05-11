Hırsızlarla karşı tarlasına kamera kurdu

Burhaniye ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Mehmet Ekşi, tarlasına dadanan hırsızlardan kurtulmak için çınar ağacının gövdesine kamera yerleştirdi. Tarlasını kamera ile koruduğunu belirten Ekşi, “Tarlama bakla ektim. Hırsızlara karşı da kamera koydum. Şu anda mevsimi olduğu için patlıcan, biber, domates ekili. Kamera sayesinde ürünlerimi koruyabiliyorum. Kamera sistemi sayesinde patlıcan ve biberlerimi de koruyabiliyorum. Kameram telefonumla entegre. Böylelikle her türlü görüntüyü anında alabiliyorum” dedi.