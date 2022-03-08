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Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti! Böyle yakalandılar

#Hırsızlık#Sultanbeyli#İstanbul

Sultanbeyli'de hurdacıdan kablo ve demir çaldıktan sonra kaçtıkları aracın kapısı yola düşünce bir galeriden de araç kapısı çalan hırsızlar yakalandı.

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Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi’nde 5 Şubat Cumartesi günü saat 07.00’de meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar cadde üzerindeki bir hurdacıya girdi. İçeriden kablo, matkap ve kilolarca demir çalıp geldikleri araca yüklediler.  Çevredekiler durumu fark edince hırsızlara bağırmaya başladı. Hırsızlar panikle araçlarına binip kaçmaya çalıştıkları sırasında araçların solundaki sürgülü kapısı yerinden çıkıp yola düştü. Panikle kaçan hırsızları, birkaç kilometre sonra bir galeride kendi bindikleri aracın aynı marka ve modelini gördüler. Hırsızlar galeriye girip o aracın kapısını söktü. Sabah galerici, kapısı çalınan aracını görünce polise haber verdi.  Olay yeri inceleme ekipleri her iki iş yerinde inceleme yaparak delil topladı. 

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti Böyle yakalandılar



Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında, hırsızlık suçunda kullanılan araç Çekmeköy’de plakaları sökülmüş vaziyette bulundu. Araçta yapılan incelemede sol arka kapısının, kapısı çalınan diğer araca ait olduğu tespit edildi. Ekipler, şüphelileri M.B’yi Sancaktepe ’de, yakaladı. Diğer şüpheliler O.K ve D.C ‘nin farklı bir suçtan yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan M.B., "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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#Hırsızlık#Sultanbeyli#İstanbul

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