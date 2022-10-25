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Hırsızların çaldığı araçla gitti... ‘İncir’i getirene ödül 20 bin TL!

Güncelleme Tarihi:

#Hırsız#Köpek#Otomobil
Hırsızların çaldığı araçla gitti... ‘İncir’i getirene ödül 20 bin TL
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 07:00

İstanbul’da bir dekorasyon firmasında teknik müdür olarak çalışan 48 yaşındaki Uğur Ten’in otomobiline, 16 Ekim günü Mahmutbey’de başka bir araç arkadan çarptı.

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Uğur Ten, hasarı kontrol etmek için kenara çekerek durdu. Otomobilinin arkasına geçtiğinde, arkadaki otomobilden inen bir kişi Uğur Ten’in otomobiline binerek çalıştırdı. İki otomobil de hızla uzaklaştı. Uğur Ten’in otomobilinde ‘Oğlum’ dediği 5 yaşındaki çok sevdiği köpeği ‘İncir’ de vardı.

‘UMARIM OĞLUMU BULURUZ’

Uğur Ten olayın ardından “Sadece İncir’im gelse yeter” diyerek hırsızlara seslenmişti ancak tüm çabalarına rağmen ‘oğlum’ dediği köpeğine ulaşamadı. Köpeğini getirene 20 bin TL vereceğini açıklayan Uğur Ten, hazırladığı ilanları da sosyal medyadan paylaştı. Uğur Ten, “İncir hakkında bir bilgi yok elimizde. Bu yüzden çareyi 20 bin TL ödül koymakta buldum. Umarım oğlumu buluruz” dedi.

 

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#Hırsız#Köpek#Otomobil

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