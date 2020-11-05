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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı

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Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibinin, hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı eğitimli Alman Kurdu cinsi köpek çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı
Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi 5'inci Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Erhan Kalkan, kendine ait eğitimli köpeğini hırsızlık olaylarına karşı iş yerinin önüne bağladı. Gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen kişi, köpeği sevdi. Ardından bu kişi, zincirini çözüp, hayvanı aracına koydu. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı

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