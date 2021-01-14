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GeriGündem Hırsızlar lüks aracı gözüne kestirdi! 60 saniyede 65 bin TL'lik hırsızlık
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Gündem
Alper KORKMAZ/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Hırsızlar lüks aracı gözüne kestirdi! 60 saniyede 65 bin TL'lik hırsızlık

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Hırsızlar lüks aracı gözüne kestirdi! 60 saniyede 65 bin TL'lik hırsızlık
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İstanbul'un Esenler ilçesinde park halindeki lüks aracı gözüne kestiren hırsızlar, sadece 1 dakika içinde 65 bin TL'lik elektronik aksamı çaldı. Yoldan geçenlere de aldırış etmeyen hırsızların o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 60 saniyede soyup soğana çevirdiler
  • 60 saniyede soyup soğana çevirdiler
  • 60 saniyede soyup soğana çevirdiler
  • 60 saniyede soyup soğana çevirdiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hırsızlık olayı geçen salı günü saat 06.30 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Park halindeki yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobilin yanına gelen hırsızlar bir süre sonra araçlarından indi. 2 hırsız ellerindeki aletle camı kırarken, hırsızlardan biri camdan otomobilin içine girdi. Yaklaşık 60 saniyede otomobilin önünde bulunan elektronik aksamları söken hırsızlar araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hırsızların aracı otomobilin arkasına park ettikten sonra, aracın camını kırıp içine girdiği, elektronik cihazları sökerek geldikleri araca götürdükleri görülüyor. Bu sırada da yoldan araçlar ve yayalar geçiyor. Otomobilin sahibi Reva Çetin aracından hırsızlık yapıldığını polisin aramasıyla öğrendiklerini söyleyerek, "Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Yakalanmalarını da çok istiyorum. 2-3 kişiler camı kırarak girmişler. 65 bin lira civarında zararım var. Ekran ve konsolları sökmüşler. Şikayetçi olduk" diye konuştu.

 

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