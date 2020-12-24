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Gündem
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Hırsızlar klima motorunu ikinci gelişlerinde çaldı

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Hırsızlar klima motorunu ikinci gelişlerinde çaldı
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DENİZLİ'de kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir barın klima motorunun çalınma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Süphelilerin 6 gün önce de aynı klima motorunu çalmaya çalıştıkları sırada vatandaşların fark etmesiyle kaçtıkları ortaya çıktı.

Hırsızlar klima motorunu ikinci gelişlerinde çaldı
Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde, 17 Aralık'ta akşam saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi, bir barın dışında bulunan klima motorunu çalmaya çalıştı. Klimayı yerinden söken şüpheliler, çevredeki vatandaşların kendilerini fark etmesi üzerine paniğe kapıldı. Zanlılar klima motorunu bırakarak olay yerinden kaçtı. İlk girişimlerinde başarılı olamayan şüpheliler, bir hafta sonra aynı iş yerine yeniden geldi. İki şüpheli, kapalı olan iş yerindeki klima motorunu yerinden söküp, olay yerine getirdikleri hafif ticari aracın bagajına yükleyerek götürdü. Hırsızlık anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri sahibi Rahmi Em'in durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, görüntülere incelenmek üzere el koyarken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlar klima motorunu ikinci gelişlerinde çaldı

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